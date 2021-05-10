banner314

banner325

Son Dakika

Davutoğlu'ndan iktidara dikkat çeken Sedat Peker tepkisi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, iktidarı hedef alan açıklamalar yapan organize örgüt lideri Sedat Peker üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi.Davutoğlu, "Her gün bir başka alanda Pandora’nın kutusu açılıyor" dedi.

POLİTİKA 10.05.2021, 21:16 10.05.2021, 21:28 Murat Aydın
Davutoğlu'ndan iktidara dikkat çeken Sedat Peker tepkisi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, iktidarı hedef alan açıklamalar yapan organize örgüt lideri Sedat Peker üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi. "Her gün bir başka alanda Pandora’nın kutusu açılıyor" diyen Davutoğlu, "Daha düne kadar iktidar yandaşlarınca şeref misafiri olarak ağırlanan birisi şimdi aynı iktidar tarafından suç örgütü lideri ilan ediliyor" sözlerini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini  kamuoyu ile paylaştı.

Davutoğlu'nun gündeminde İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da ibadetlerini gerçekleştiren Filistinlilere yaşattığı vahşet ve organize örgüt lideri Sedat Peker'in iktidarı hedef alan açıklamaları vardı. 

Peş peşe yayınladığı videolar ile hem kamu görevlilerini hem de siyasetçileri hedef alan Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan gelen "Yine organize suç faaliyeti tespit ettik" açıklamasını işaret eden Davutoğlu, "Şimdi sormak lazım: Ne değişti? Hangi iktidar-içi mücadele, hangi çıkar çatışması, hangi kaygılar dün Cumhurbaşkanı ile samimi pozlarda resim çektirebilen birini bugün kırmızı bültenle aranan statüye dönüştürdü?" diye sordu.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cuma akşam ezanıyla birlikte, Kudüslü Müslümanların namaz kıldıkları esnada ses ve gaz bombalarıyla Mescid-i Aksa’ya yaptıkları vahşi saldırı, İşgalci İsrail’in zalimliğini dünyanın gözleri önünde bir kez daha tescil etmiştir. 

İSLAM DÜNYASININ EN MAHREM ALANINA...

Saldırıda Mescid’e iftarını açmak için gitmiş olan yüzlerce masum Filistinli yaralanmış ve İslam dünyasının en kutsal ve mahrem alanına tecavüz edilmiştir.

Her Ramazan ayında İşgal rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirdiği bu provokasyonları şiddetle kınıyor; tarihte olduğu gibi bugün de İslam dünyasının kanayan yarası Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Yeryüzündeki bütün Müslümanları ve farklı inançlara saygılı bütün insanları derinden yaralayan bu saldırı karşısında uluslararası toplumun ve İslam dünyası liderlerinin verdiği tepkiler maalesef caydırıcılıktan uzak ve yetersiz kalmıştır.

Maalesef Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin verdiği tepkiler de hamasi nitelikli açıklamalardan ve tutarsız tavırlardan ibaret kalmıştır.

Saldırının yaşandığı anlarda yaptığımız açıklamada kınama yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve diğer siyasi liderleri ortak tavır almaya davet etmiş ve dört adımlık bir eylem planını hayata geçirme çağrısında bulunmuştum:

TBMM’nde bütün partilerin katılımı ile ortak bir açıklama yapılarak toplumumuzun ortak hissiyatının dile getirilmesi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs Komitesi Başkanı Fas Kralı Muhammed ile temas kurarak komiteyi acil toplantıya çağırması;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’teki kutsal mekanlarla ilgili olarak uluslararası hukuk nezdinde yetki sahibi olan Ürdün Kralı Abdullah ile temas ederek istişarelerde bulunması ve ortak bir tavır için çağrıda bulunması;

BM nezdinde 1948 yılında kurulan, atıl olmakla birlikte hala yürürlükte olan ve Türkiye, ABD ve Fransa’dan oluşan BM Kudüs komisyonu başta olmak üzere ilgili bütün BM mekanizmalarını harekete geçirecek diplomatik girişimlerde bulunulması,

BUNUN HESABINI SORACAK MISINIZ?

Bu çağrımıza rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan somut adımlar atmak yerine hamasi nitelikli konuşmalar yapmakla yetinmiştir. Daha da acısı, dış politikada son dönemde artık kanıksanan ilkesi ve tutarsız tavırlardan biri daha sergilenmiş ve Türkiye’nin İsrail nezdindeki Maslahatgüzarının Mavi Marmara katliamı döneminde Genelkurmay Başkanı olan şimdiki İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Askenazi’nin verdiği iftar yemeğine ülkemizi temsilen katılmasına onay verilmiştir. 

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı da aynı günlerde Ankara’daki İsrail maslahatgüzarını makamında ağırlamıştır. Filistinli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa’da dökülen kanları pahasına işgalcilere direnirken, onların onur timsali olarak gördüğü ve bağırlarına bastığı aziz albayrağımızın işgalci saldırganların sofrasının hemen yanında dalgalanması hepimiz için yüz kızartıcı bir tablo oluşturmuştur. 

Mescid-i Aksa feryat ederken böylesi bir davete katılan Müslüman ülke temsilcileri de tarih ve Müslüman toplumlar nezdinde hesap veremeyecekleri bir skandala imza atmışlardır.

300'ü aşkın Filistinli kahraman kardeşimizin yaralandığı olaylar sürerken Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Ömer el-Kisvani Harem-i Şerif’in hoparlöründen “Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddin Nerede? Bize Selahaddinini gönder. Biz direnenleri zalimlerin insafına terk etme! Canımız kanımız Aksa’ya feda olsun” diye feryat ederek İslam dünyası liderlerine sesleniyordu: “Onurunuz nerede?”

Ben de şimdi Cumhurbaşkanına sesleniyorum:

“Siz iç kamuoyunu ve Mescid-i Aksa hassasiyetini yüreklerinde taşıyan geniş kitleleri tatmin etmek için Ankara’da İsrail’i terör devleti ilan ederken, İsrail’deki maslahatgüzarımızın sizi temsilen işgalcilerin kanlı iftar sofrasına şerefli al bayrağımızla katılma onursuzluğunu bize yaşatma talimatını kim vermiştir?”

Bunun hesabını soracak mısınız?

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE DOĞU TÜRKİSTAN TEPKİSİ

Kudüs’teki zulme en azından sözlü olarak tepki veren Cumhurbaşkanı ve iktidar ortağı Bahçeli Doğu Türkistan’daki zulümle ilgili ise sessizliklerini sürdürüyorlar.

Sayın Bahçeli Kudüs açıklamasının arasına utangaç bir şekilde Kaşgar kelimesini koyarak bütün bir Türk dünyasının ve insanlığın feryat ettiği bir zulüm konusunda sessiz kalmasını unutturamaz. 

Bu mübarek Ramazan gününde selam vermenin terör işareti sayıldığı, Uygur erkeklerin toplama kampına alınıp kadınların evlerine yerleştirilen Çinli erkeklerin tasallutuna maruz bırakıldığı, BM raporlarının dahi soykırım olarak tanımladığı uygulamaların yaşandığı Doğu Türkistan gerçeğine gözlerini ve dillerini ama en önemlisi de yüreklerini kapatanlar içerde kimseye milliyetçilik ve muhafazakarlık dersi veremezler. 

İKTİDARA SEDAT PEKER TEPKİSİ

Her gün bir başka alanda Pandora’nın kutusu açılıyor. Daha düne kadar iktidar yandaşlarınca sosyal medyada bir kahraman gibi alkışlanan, iktidar mensuplarınca yurt seyahatlerinde şeref misafiri olarak ağırlanan ve iktidarın sağladığı korumalarla dolaşan birisi şimdi aynı iktidar tarafından suç örgütü lideri ilan edilerek kırmızı bültenle aranıyor ve her gün yayınladığı videolarla ülke gündemini belirliyor.
Şimdi sormak lazım: Ne değişti? Hangi iktidar-içi mücadele, hangi çıkar çatışması, hangi kaygılar dün CB ile samimi pozlarda resim çektirebilen birini bugün kırmızı bültenle aranan statüye dönüştürdü?

'TÜRKİYE 90'LI YILLARA GERİ DÖNDÜ'

Yaşananlar vahimdir. Ortaya atılan iddialar güvenlik bürokrasisi düzeyinde açıklamalarla geçiştirilmenin çok ötesindedir. Bu konuda en üst düzeyde açıklama yapılmak zorundadır. Bu açık bir şekilde doksanlı yılların Türkiye'sine geri dönüştür.

Meşru siyasi aktörler medya ambargoları ile baskı altına alınmışken, şu ya da bu mafyatik kişiler ve gruplar ülke gündemine ağırlık koyuyorsa başta CB olmak üzere herkes “nereye gidiyoruz” sorusunu sormak zorundadır.

Aslında mesele açıktır: Sonu yaklaşan bütün uzun dönemli iktidar süreçlerinde görüldüğü gibi iktidar-içi bir mücadele yaşanmaktadır. Tünelin sonu görünmeye başladığı içindir ki herkes tünelin sonuna ulaşmadan mümkün olan en büyük güç tahkimatını yaparak kendisini emniyete alma çabasındadır.  

Son dönemden artan ve artık yüzsüzlüğün had safhasında normalleştirilen yolsuzlukların ana sebebi de budur. Her alana sirayet eden otoriterleşme sarmalı içinde hızla hep birlikte kaybetmeye doğru ilerliyoruz. Tüm kötücül taraflarına rağmen, salgının dayanışma ruhumuzu artıracak, ortak yasımız da olabileceğine dair ümitlerimizi yok etmeyi de elbirliğiyle başardılar."

#Sedat Peker #AhmetDavutoğlu
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 35 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 35 52
7. Real Betis 34 51
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 34 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir