Davutoğlu: Arakan için herkesin ayağa kalkması lazım (2)

'HEPİMİZİN MUHASEBEYE İHTİYACI VAR'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramların bir muhasebe mevsimi olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

''Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir. Her insanın, her gününü değerlendirmeye ihtiyacı var. Esas değerlendirme yapıp, tekrar tekrar üzerinde düşünmesi gerekenler sizler, bizler gibi bir davanın sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini iddia edenlerdir. İddia, mutlak suretle o iddianın gereğini yapma sorumluğunu getirir. İddia sahibi değilseniz, sıradan bir insan gibi hayat sürersiniz ve kimse de size bir şey sormaz. Muhtardan başlayarak, Cumhurbaşkanlığı'na kadar giden süreçte, herhangi bir yerde başkan diye anılmak, üye olarak anılmak ve itibar görmek istediğiniz zaman, biliniz ki rabbimiz o itibarın karşılığında terazinin öbür kefesine de bir hesap sorma günü koyar. O zaman bu muhasebeyi hep birlikte tek tek yapmak zorundayız.''

'MAKAMLAR, MEVKİLER İÇİN YOLA ÇIKMADIK'

Arakan'da yaşananlara tepki gösteren Davutoğlu, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirtti. Türkiye'ye bir çınar ağacına benzeten Davutoğlu, makamlar ve mevkiler için yola çıkmadıklarını ifade ederek, ''Türkiye Cumhuriyeti devletini, biz çınar ağacı semboli haline getirmek için yola çıktık. Nefsimiz için değil, makamlar, mevkiler için değil, daha fazla servet, daha fazla güç için değil, Ya Rab bize çınar ağacı kudreti ver ki, bütün mazlumları çınar ağacı altında toplayalım diye yola çıktık. Ak Parti'nin özü, esası budur.'' dedi.

Davutoğlu, ''Kendi özünüzde bir sapma yaşarsanız, niyetleriniz bozulmaya başlarsa, şahsi hesaplarınızı, davanızın önünüze alırsanız, başkalarına el ulaştırmak yerine, kendi elinizi güçlendirmek için siyaseti kullanmaya başlarsınız, kadirşinaslık, yerine sadece ve sadece belirli makamlarda, yerlerde başkan olalım, il başkanları, ilçe başkanları her düzeyi kastederek söylüyorum, bunları düşünürsek kaybetmeye başlarsınız. Yaklaşan kongrede bunu düşünmemiz lazım. Küçük hesapların olduğu yerde, büyük davalar olmaz, makamların büyük görüldüğü yerlerde davalar büyük görülemez, makam ancak davayla dahildir'' diye konuştu.

KONYA ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Atiker Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan'ın, 'Bylock' kullandığı iddiasıyla ifade verip, serbest bırakılmasının ardından Konya ile ilgili yapılan eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu,''Konya için, birtakım fitnelerle tuzak kurmaya kalkışabilirler. Kim bu millete hainlik yapmışsa, 15 Temmuz FETÖ darbesi gibi, o hainlerin karşısındaki en önemli direnç noktası Konya'dır. Kim bunlara bulaşmışsa, istisna olmaksızın, öz kardeşimiz olsa gereken cevabın verilmesi ve gereken cezanın verilmesi için önce Konya ayağa kalkar. Kimsenin de bu konuda tereddütü olmasın'' dedi. Davutoğlu, ''Niye Konya son haftalarla birçok vesileyle olumsuz şekilde anılmaya çalışılıyor? Bunun arkasında Türkiye Cumhuriyeti'ne kurulan tuzaklar neyse, davamıza kurulan tuzakları da Konya ile irtibatlandırmaya çabası içinde olan hain odaklar vardır'' diye konuştu.

Bir şehirde makam ve mevkiye önem verilmemesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, ''Şehir geleneği kuvvetli olan ahenkte yer, makamla, mevkiyle ölçülmez. Makam ve mevkiyle o şehirde itibar inip çıkıyorsa, borsa gibi o şehrin kültürü yoktur. Bir gün il başkanı olursunuz, ertesin gün olmazsınız. Ama değerli bir şahsiyetseniz aynı itibarı korursunuz. Bir gün başbakan olursunuz, diğer gün olmazsınız. Her makam için bu geçerli. Hiçbir şekilde yanlış anlamanızı istemem. Ama o şehrin iç ahengini şehir korumazsa kendisi, o şehri korumak mümkün olmaz, o şehir öncülükte yapamaz bizim en öncelikle görevimiz o şehrin ahengini korumaktır. ''diye konuştu.

'MÜSLÜMANIN, MÜSLÜMANA GÜVENİNİ YOK ETTİLER'

Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinen Davutoğlu, ''Bu FETÖ örgütü var ya, devletimize büyük zarar verdi. Hepimize zarar verdiler. Benim odamı dinlediler, Cumhurbaşkanımızın odasını dinlediler. Ama en büyük zararı neye verdiler, biliyor musunuz? Müslümanın müslümana güvenini yok ettiler. İnsanların bu dine olan güvenini sarstılar. Bunun sebebi takiye denilen pis ahlaktır. Öyle bir virüs gibi girdi ki, bu en saygın çevrelerde bile takiye yapmak nerdeyse yaygın kültür haline gelebiliyor. 28 Şubat'ta hem o darbecilerle işbirliği yaptılar, nem halka dönüp takiye yaptılar'' dedi.

Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de, ''15 Temmuz gecesi sabaha kadar ulusal ve uluslararası kanallarda konuştuğumuz halde o gece konuşmadı, diye iftira atmaya kalkıyorlar. Niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bu davanın odak şehrini sarsmak istiyorlar, sarsamayacaklar. Görevler alınır, verilir, devredilir. Yakında kongre yapılacak, bazı görev değişiklikleri olabilir ama herkesin hakkını teslim edeceğiz''şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin 15 Temmuz gecesini Türkiye için karanlık bir gece olarak gördüklerini, ancak 250 şehidin o geceyi aydınlattığını ifade eden Davutoğlu, ''Konya o şehitlerin her bir kanının takipçisidir. Bırakın FETÖ'ye bu şehirde yer açmak, bırakın FETÖ ile ilişkilendirilmiş kişileri himaye altına almak, korumak, devlet sormadan önce biz hesap sorarız. Kendi küçük hesaplarını Konya üzerinden oynamak ve o küçük hesaplarında Konya'nın maneviyatını yıpratmak isterlerse, onlara aynı şekilde mukabelede bulunuruz'' dedi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından solan çıkışında partilileriyle tek tek bayramlaştı.

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