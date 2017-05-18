Darbe komisyonunun CHP'li üyesi Çıray: Bugünden başlayarak anlayışla bekleyiş sürecini sona erdiriyoruz

Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM 15Temmuz FETÖ/ PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun CHP'li üyesi Aytun Çıray, komisyon raporunun hala yayımlanmadığını anımsatarak "Bugünden başlayarak anlayışla bekleyiş sürecini sona erdiriyoruz. Bununla ilgili bütün hukuki süreçleri işletmeye kararlıyız. AKP'li komisyon üyeleri makul süre içinde önümüzdeki günlerde bize bu taslak komisyon raporunu vermezse TBMM'ye başvuracağız." dedi.

15 Temmuz FETÖ / PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunu CHP'li üyeleri Aytun Çıray ve Zeynel Emre TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aytun Çıray, darbe komisyonu raporunun kendilerine ulaşmadığını, AK Partili komisyon üyeleri tarafından bahaneler üretilerek raporun verilmesinin ötelendiğini savunarak şöyle konuştu:

"Gizli saklı kaleme aldırdıkları komisyon raporunun zamanında kaleme alınmasına engel olunmuştur Ne kadar çarpıtılmış, sınırlandırılmış, ve müdahale edilmiş bir şekilde gıyabımızda yazdırılmış olursa olsun taslak komisyon raporunun derhal tarafımıza gönderilmesini millet adına talep ediyoruz. Bizim söz konusu güdümlü rapora alternatif, gerçekleri esas alan bir bakışla yazılmış raporu kamuoyumuzla paylaşmamız ancak bu şartla mümkün olacaktır. Raporun yayımlanmasında her gecikme Türk Milletinin uğrunda 248 evladını şehit verdiği demokratik mücadelesinin çarpıtmalara kurban edilmesi demek olacaktır. BU gecikmenin bedelinin dış politikadan ekonomiye ve sayıları aileleriyle birlikte milyonları bulan hukuksuzluk mağdurlarının trajedilerinde görülmektedir. Türk milletinin 15 Temmuz'un gerçeklerinin öğrenmesi sosyal bütünleşmemizin ve başta Meclis olmak üzere tüm kurumlarımızın yeniden ihyasının olmazsa olmaz şartıdır. Biz hareketin işaret fişeğini bu 19 Mayıs'ta şimdiden çakıyoruz ve milletimize 15 Temmuz FETÖ hıyanet operasyonun en az hıyanet şebekesi kadar tehlikeli karanlığına ışık tutma sözü veriyoruz. “

"ANLAYIŞLA BEKLEYİŞ SÜRECİNİ SONA ERDİRİYORUZ"

Aytun Çıray, darbe komisyonun görev süresinin devam edip etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz CHP olarak 15 Temmuz'un arkasındaki karanlığın her ne şartta olursa olsun demokrasinin yeniden ihyası, hukuk devletinin kurulması açısından olmazsa olmaz bir şart olarak görüyoruz. Bu konuda en büyük desteğin ve mahkemenin Türk kamuoyu olduğunu düşünüyoruz. Bugünden başlayarak anlayışla bekleyiş sürecini sona erdiriyoruz. Bununla ilgili bütün hukuki süreçleri işletmeye kararlıyız. AKP'li komisyon üyeleri makul süre içinde önümüzdeki günlerde bize bu taslak komisyon raporunu vermezse İÇ Tüzük'te yer alan ilgili madde uyarınca TBMM'ye başvuracağız."

"MAZARETLER İNANDIRICI DEĞİL"

Darbe komisyon raporunun taslağının verilmesine ilişkin komisyon başkanıyla görüşüp görüşmediklerine ilişkin soruyu şöyle cevapladı: "Komisyon başkanıyla daha önce görüşmelerimiz oldu. Hep bilinen mazeretler öne sürüldü. En son ortaya atılan mazeret ise 'Son defa Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarına yazı yazıp soru soracağız, cevaplarını bekliyoruz' dediler. İnandırıcı değil. Eğer öyle olsaydı bu toplantıyı yapmamıza gerek olmazdı. 15 Temmuz'un arkasında FETÖ var ve arşive girer bakarsanız Türkiye'de başkanlık sistemini ilk savunanlardan birinin Fetullah Gülen olduğunu göreceksiniz. Onun için bu kalkışmanın perde arkasının aydınlatılmasının Türk demokrasisi için olmazsa olmazdır."