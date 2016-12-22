Darbe Komisyonu Başkanı Petek ile CHP'li Tanrıkulu arasında tartışma

Nursima KESKİN / ANKARA, () - DARBE Komisyonu'nda AK Parti Genel Merkezine gönderilmesi için Başkanlık Divanı'na sundukları soruların henüz iletilmediğini öğrenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile komisyon başkanı Reşat Petek arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükselmesi üzerine milletvekilleri araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ/ PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun bugünkü toplantısı tartışmalı başladı. CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu Başkan Reşat Petek'e, 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret eden AK Partili milletvekillerine ilişkin CHP'nin hazırladığı soruları anımsatarak bunların AK Parti Genel Merkezine iletilip iletilmediğini sordu. Komisyon Başkanı Reşat Petek ise "Bundan önceki toplantımızda talebiniz var . Henüz yazmadık. Komisyon toplantıdan dün akşam geldi. Bugün de toplantı yapıyoruz. Merak etmeyin komisyon araştırması gereken her şeyi yapıyor. Hepsi yerine geliyor. Yazışmalar yapılıyor" dedi. Petek'in bu cevabına sinirlenen ve sesini yükselten Sezgin Tanrıkulu ise "Nasıl CHP'ye yazdıysanız AKP'ye de yazacaksınız. Yazılı olarak talepte bulunduk. Bir hafta geçti neden yazmadınız?" deyince, sinirlenen Reşat Petek "Siz komisyonun Marmaris çalışmasına neden gelmediniz?" diye sordu. Tanrıkulu da "Komisyon toplantısına katılıp katılmamak bizim taktirimizde. Ama yazı yazmak sizin göreviniz. Ne demek yazarım yazmam. Neden yazmadınız bir haftadır, AKP olduğu için mi? Burası sizin keyfi yöneteceğiniz bir yer değil" diye konuştu.

Reşat Petek ise Tanrıkulu'ya "Talebiniz reddedilmedi. Bu komisyon dün gece geldi Marmaris'ten. Bunun zamanını siz tayin edecek değilsiniz. Her şeyin adabı ahlakı var. Söz vermedim size, konuşmayın. Burası şov yapma yeri değil. Söz isteme nezaketini bile göstermeyen birisiniz" dedi.

Tansiyonun yükselmesi üzerine araya giren milletvekilleri tartışmanın büyümesini önledi.