Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve Birleşik Krallık, terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecek (2)

AB BAKANI ÇELİK: İNSANLIK DIŞI VAHŞİ BİR SALDIRI

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin "Manchester'da meydana gelen terör saldırısını lanetliyoruz. İnsanlık dışı vahşi bir saldırı. Bu vahşete karşı ortak mücadelemiz sürecek" dedi.

AB Bakanı Çelik, İngiltere'de 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. Terör saldırısını lanetleyerek, saldırının insanlık dışı olduğunu belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Manchester'da meydana gelen terör saldırısını lanetliyoruz. İnsanlık dışı vahşi bir saldırı. Masum insanları katledenler insanlığın ortak düşmanıdır. Tüm insanlığa saldırıyorlar. Terörün dini, dili, ırkı, ülkesi yoktur. Bu vahşete karşı ortak mücadelemiz sürecek. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir şekilde tüm insanlıkla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Birleşik Krallık halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz"

ÇAVUŞOĞLU: MANCHESTER'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINIYORUM

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İngiltere'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan bir mesaj yayımladı. Terör saldırısını kınayan Bakan Çavuşoğlu, "Manchester'daki terör saldırısını kınıyor, İngiliz Hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum" dedi.