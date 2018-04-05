Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar  gerçeği yansıtmıyor (1) 

Hakime TORUN /ANKARA () - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonomi verilerine ilişkin, "Enflasyonla mücadele de devam ediyor şu anda yüzde 10'lar civarında. Cumhurbaşkanımızın konuyu takip ettiğini ifade etmek isterim. Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar çıkıyor bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında Kalın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"2019 YILININ TEMMUZ AYINDA S-400 BATARYALARININ TÜRKİYE'YE TESLİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

S-400'e ilişkin Kalın, "S-400 ile ilgili süreç hızlı bir şekidle ilerliyor. 2019 yılının temmuz ayında S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. S-400 sisteminin bizim NATO üyesi olmamızla herhangi bir ihtilaf teşkil etmesi söz konusu değil. S-400'ler Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan sistemdir herhangi bir ülkeye tehdit oluşturması zaten söz konusu değil" diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ 6-8 AYLIK SÜREÇTE CENEVRE SÜRECİ ADETA NEFESİNİ TÜKETTİ"

Kalın, "Astana süreci Suriye meselesine, krizine çözüm bulmak için kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre'nin altarnatifi değil tamamlayacısı olarak gördük. Geçtiğimiz 6-8 aylık süreçte Cenevre süreci adeta nefesini tüketti" dedi.

"SURİYE GENELİNE 630 MİLYON ABD DOLARI DEĞERİNDE YARDIM ULAŞTIRILDI"

Kalın, "Suriye genelinde Kızalay üzerinden ulaştırılan yardımların tutarı 30 bini aşkın tır ile 630 milyon ABD Doları değerinde olmuştur. Bu Türkiye'nin kendi insiyatifi ile gerçekleştirdiği yardımlar" dedi.

"PYD, YPG İLE YAPILAN MÜCADELE DEAŞ'LA MÜCADELEYE BİR ENGEL DEĞİLDİR"

Kalın, "PYD, YPG ile yapılan mücadele DEAŞ'la mücadeleye bir engel değildir. Dikkat dağıtma değildir. İdlib bölgesinde üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Dün itibarıyla 8 gözlem noktasını TSK kurmuş bulunuyor" dedi.

"EKONOMİ KOORDİNASYONUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞU YÖNÜNDE SPEKÜLASYONLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ekonomi verilerine ilişkin Kalın, "Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. Turizm alanında da çok önemli artışın olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadele de devam ediyor şu anda yüzde 10'lar civarında. Cumhurbaşkanımızın konuyu takip ettiğini ifade etmek isterim. Ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılıkları olduğu yönünde spekülasyonlar çıkıyor bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" dedi.

"HİÇ KİMSE ORAYA ŞOV AMACIYLA GİTMEDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamaya tepki gösteren Kalın, "Bu ziyaretin amacı askerlerimize destek olmaktı. Çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın sporcularımızın devletimizin, askerimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse oraya şov amacıyla gitmedi. Onlara teşekkür ettiler. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda elde ettiği başarıyı hazmedemeyen bazı çevrelerin olduğunu gördük. Cevapları verdik. Maalesef ana muhalefet lideri bu konuya seviyesiz şekilde müdahil olarak sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Ana muhalefet lideri kendini küçük düşürmektedir. Sanatçılarımız doğru bir iş yapmıştır askerlerimize moral vermiştir. Bunu bir siyasi polemik yapmak Ana muhalefet liderinin siyaset tarzının sefaletini ortaya koymaktadır. Bu ne Ana muhalefet liderine ne de Türk siyasetine yakışmamıştır. Sanatçılarımız dün yaptıkları açıklamayla pozisyonlarını ortaya koydu" ifadelerini kullandı.