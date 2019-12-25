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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı
CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik...
POLİTİKA 25.12.2019, 18:39
CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.
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