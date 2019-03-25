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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yazıcıoğlu Mesajı
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Altun, mesajında şunları kaydetti:
"Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

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