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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '27 Nisan e-muhtırası' mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırasının 12'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '27 Nisan e-muhtırası' mesajı
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırasının 12'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 12 yıl geçtiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Tam da bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasette sosyal mühendislik oyunlarına, vesayet odaklarına hiçbir zaman fırsat vermediklerini ve sadece milletin desteğine güvenen bir hareket olduklarını vurguladı. 27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile vesayet odaklarının zayıflatıldığına, istismar siyasetinin kan kaybettiğine işaret eden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi milletimizin emanetine halel getirmemek bizim namus borcumuzdur. Bugüne kadar milli iradenin, milletin tercihlerinin, demokrasinin, hukukun yolundan asla ayrılmadık. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı yolda yürüyeceğiz."

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