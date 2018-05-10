ANKARA()24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adaylarla ilgili aldığı kararın geçici aday listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçici aday listesinde yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı geçici aday listesi Resmi Gazete'de
ANKARA()24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların geçici listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adaylarla ilgili aldığı kararın geçici...
10 Mayıs 2018 Perşembe 08:06
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