Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Biz mevcut sistemle devam edemeyiz. Biz daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile e-mail atamayız. Biz eski araçla yeni ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu yapamayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Zonguldak Öğretmenevi’nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi. Mevcut sistemin, anayasal seviyede çok büyük kriz içerdiğini belirten Uçum, "O kriz nerede ortaya çıktı? 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle, bu seçilme yetkisinin anayasaya girmesiyle çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı 10 Ağustos 2014'te seçildikten sonra iki başbakan ile çalıştı. Geçmişte, cumhurbaşkanlarının başbakanlarla aralarındaki problemleri bir kenara koyuyorum. Aynı partiden gelen bir cumhurbaşkanı ve başbakan 21 ay çalıştı. Çok büyük krizler olmamasına rağmen o süreçte ortaya çıkan uyumsuzlukları ve farklı görüşleri gördük. Niye büyük kriz olmadı? Çünkü aynı siyasi mecradan gelmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanının güçlü siyasi liderliği vardı. Bunun etkisiyle biz o dönemi kriz olmadan atlattık" dedi.

Uçum, Anayasa değişikliğinin vatandaşın devletle ilişkisini yeniden yapılandırmakla ilgili olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Vatandaş anayasa değişikliğine şu şekilde bakmalıdır; Bu değişiklikle benim devlet üzerinde etkim, rolüm artıyor mu? Bu değişiklikten sonra devletin hizmetleri bakımından bir farklılık ortaya çıkacak mı? Bu değişiklikten sonra yargı daha adaletli bir faaliyet yürütebilecek mi? Bu değişiklikten sonra refah seviyesi açısından yapılacak yatırımlarda devlet daha hızlı hareket edecek mi? Bu değişiklikten sonra daha hızlı, daha etkin mücadele yöntemiyle devlet terörle mücadelede avantaj sağlayabilecek mi? Bunun içinde parti var mı? Yok. Bu değişiklik böyle bir değişikliktir. Herkes şunu bilsin: ‘Evet’ de dese, ‘Hayır’ da dese bu değişiklik devreye girse de girmese de Türkiye’nin devleti yeniden yapılandırma ihtiyacı ortadan kalkmayacak. Biz mevcut sistemle devam edemeyiz. Biz daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile e-mail atamayız. Biz eski araçla yeni ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu yapamayız."