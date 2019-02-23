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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye karşı plan kuranların inlerine kadar girildiğini belirterek, "Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye karşı plan kuranların inlerine kadar girildiğini belirterek, "Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü’nün 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımı toplantısına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye 16 yılda en zorlu süreçlerden geçerek, çok daha güçlenerek bu süreçlerden çıktığını tüm dünyaya hep birlikte göstermiştir" dedi. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 8'lere düşürdüklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi:
"Sürekli borçlanarak size hizmet eden bir kamu değil, kazanarak sizlere hizmet getiren devletten bahsediyoruz. Torunlarınızı, sizleri borçlandırarak değil, kendisi borçlarını ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz. 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı yüzde 13,5 rakamına kadar geriledi. İhracatımızı 36 milyardan 186 milyar üzerine çıkardık. Bu yeterli değil. Projelerle göreceksiniz ilerleyeceğiz. 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Savunma sanayinde çağ atladık. Israrla bu kazanımları ileriye götürmek zorundayız. Sadece dünün başarıları ile destan yazarak geleceğe yürüyemeyiz. Bugünün başarıları ile yarınlarda da destan yazacağız. Bu kazanımlar 82 milyonun, ülkemizin ve her köşesinindir. Yapılan saldırılardan milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı ile zaferle çıktık. Adı ne olursa olsun, arkasında hangi karanlık eller olursa olsun hedef bildiğimiz, bütünlüğümüz ve istikrardır. Biz bu birlik ve beraberliğe halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyiz."
'BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA KİMSE CÜRET EDEMEYECEK'
Fuat Oktay, Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceklerini belirterek, "780 bin metrekarelik birliğime kastedenlerin, ülkemize karşı plan kuranların inlerine kadar gireriz, dedik ve girdik. Ya sınır ötesinde, orada tehdit oluşturmaya çalışanlar, onlara da meydan okuduk. Bugün de meydan okuyoruz. Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek. Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadınız. Kimi zaman sözle oldu, duayla oldu, 15 Temmuz'da kanı ile canı ile oldu. Biz milletimizle durmadan yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde AK Parti mayasında şeffaflık ve ahlak olduğunu göstermiştir. Gücünü milletten almayan siyasiler yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı nereden alıyor gücünü; FETÖ ve Kandil'den alıyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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