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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gençlerin buluştuğu kampı ziyaret etti. Oktay, "Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah...
POLİTİKA 24.08.2019, 15:30
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gençlerin buluştuğu kampı ziyaret etti. Oktay, "Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah güzel yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret etti. Oktay, öğrencilerle birlikte yaklaşık 1 kilometre bisiklet sürdü, ardından macera istasyonunda yürüdü. Kamp bünyesinde Neşet Ertaş Amfi Tiyatrosunu ziyaret eden Oktay, kano sporu ile ilgilenen öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Gençler burada gerçekten muhteşem. Güzel bir ekiple beraberiz. Beden gençleşmeye başladı. Muhteşem bir gençlik. İsmine layık şekilde hem sosyal hem de kültürel alanda çok güzel aktiviteler var burada. Gençlerimize bakınca bizlere cesaret veriyorlar" dedi.
Kampa çeşitli illerden çok sayıda öğrenci geldiğini belirten Oktay, "Burada güzel bir Türkiye manzarası var. Bir kızımız vardı Cizre'den gelmiş. Diğer kızımız da tesadüfen Çanakkale'den gelmişti. Burada bir Türkiye mozaiği oluşturuyorlar. Buraya 830 bin gencimiz başvurdu. Kapasitemiz 125 bin. Gençlerimiz kura ile burada bir araya geliyor. Gençlerimiz buradaki dostluklarını sonrasında da devam ettirecek. Türkiye'de bu şekilde 38 kampımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapasiteyi 250 bine çıkaracağız. Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah güzel yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret etti. Oktay, öğrencilerle birlikte yaklaşık 1 kilometre bisiklet sürdü, ardından macera istasyonunda yürüdü. Kamp bünyesinde Neşet Ertaş Amfi Tiyatrosunu ziyaret eden Oktay, kano sporu ile ilgilenen öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Gençler burada gerçekten muhteşem. Güzel bir ekiple beraberiz. Beden gençleşmeye başladı. Muhteşem bir gençlik. İsmine layık şekilde hem sosyal hem de kültürel alanda çok güzel aktiviteler var burada. Gençlerimize bakınca bizlere cesaret veriyorlar" dedi.
Kampa çeşitli illerden çok sayıda öğrenci geldiğini belirten Oktay, "Burada güzel bir Türkiye manzarası var. Bir kızımız vardı Cizre'den gelmiş. Diğer kızımız da tesadüfen Çanakkale'den gelmişti. Burada bir Türkiye mozaiği oluşturuyorlar. Buraya 830 bin gencimiz başvurdu. Kapasitemiz 125 bin. Gençlerimiz kura ile burada bir araya geliyor. Gençlerimiz buradaki dostluklarını sonrasında da devam ettirecek. Türkiye'de bu şekilde 38 kampımız var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapasiteyi 250 bine çıkaracağız. Burada muhteşem bir dostluk havası var. Biz biriz beraberiz ve he birlikte Türkiye'yiz. İnşallah güzel yarınlara hep birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.
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