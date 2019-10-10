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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Harekât, planlandığı şekilde devam ediyor
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın...
POLİTİKA 10.10.2019, 06:55
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Twitter'dan açıklama yaptı. Operasyonda temel önceliğin sivillerin zarar görmemesi olduğunu belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmektedir. Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.
Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir."
"Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmektedir. Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır.
Uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olması en büyük beklentimizdir."
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