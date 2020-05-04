Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alındı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sona erdi. Erdoğan açıklamada bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkabilme taleplerinin, LGS ile YKS'nin tarihlerinin, 31 kente giriş - çıkış kısıtlamasının uzatılıp uzatılmayacağının ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı günlerindeki olası sokağa çıkma yasağı süresinin gündeme alınması beklenen toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Huber Köşkü’nde 6. kez video konferansla saat 15.10’da başladı.
Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
GÜNDEM YOĞUN
Toplantıda LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerin netleşmesi, bu gece sona erecek 31 kente giriş – çıkış yasağı kısıtlamasının karara bağlanması ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının gündeme alınması bekleniyor.
Toplantıda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4’er günlük sokağa çıkma yasağı ihtimalinin de ele alınacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Covid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, salgınla mücadelesini 4 ana hedef noktasında yürütmüştür. Bunlar fiziki temas, sağlık malzemeleri, temel ihtiyaçların aksamaması ile kamu düzeninin devam etmesidir.
- Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi, yoğun bakım ve cihaza bağlı hasta sayısı azalıyor. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gayretleri neticesinde, hastanemizde vicdanları kanatan hiçbir kötü olay yaşanmadı.
- Tüm adımları, bilinçli ve kararlı bir şekilde attık. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve değerlendirmelerle kararları aldık.
- Okullardaki eğitim öğretime vakitlice ara verildi. İnsanların bir arada bulunduğu işletmelerin faaliyetlerini tamamen durdurduk ya da sınırlandırdık. İbadetlerin evlerde ifasını tavsiye ettik. Tüm sektörlerde evden çalışma modelini sağladık. Ülke içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda azalttık. Destek programları hazırladık.
- Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardım yaptık. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000 lira yardımda bulunduk.
- Üçüncü destek programıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
- 1 milyar 910 milyon lira “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yardım yapıldı.
- Kampanyamız devam etmektedir. Ülkemizde bunları yaparken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik.
- 65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle, sınırlarımız ötesinden hastalık taşınmasının önemine geçtik.
- Maskeden tuluma, tanı kitinden solunum cihazına kadar sadece kendi kendimize yetmekle kalmadık, 57 ülkeye yardımda bulunduk. Son olarak Somali’ye kendi cihazlarımızdan da hibe ettik. Somali’nin ilk cihazları olarak hizmete girdi. ABD başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdik, gönderiyoruz.
- İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla işbirliği içinde sürdürüyoruz. Bugün toplantıya katılarak bu konudaki görüşlerimizi dünya ile paylaştık.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirdiğimizi sokağa çıkma sınırlaması, salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi. 31 ilde yürüttüğümüz sokağa çıkma kısıtlamasının da büyük fayda sağladığını biliyoruz. Tümü Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri sonucu bugünlere geldi.
- 83 milyon vatandaşımıza verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum.
- Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Bu sürede okula gidemeyen öğrencimizin, çalışamayan işçilerimizin, sokağa çıkamayan yaşlılarımızın ve gençlerimizin eski günlerini özlediklerini biliyoruz.
- Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ülkemizde hiçbir şey, tam manasıyla eski düzene tam manasıyla dönmeyecektir, dönemeyecektir. Hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman kullanılacağı belli değildir.
- Normalde döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamalar azalsa da tedbirler sürecektir. Maske kullanımı ve titizlikle ilgili önlemler devam edecektir. Uluslararası seyahatlerin ne zaman açılacağı halen belirsizdir. Küresel ekonominin karşımıza nasıl bir tablo çıkaracağız meçhuldur.
- Tüm bu gerçekler ışığında bir normalleşme planı hazırladık. Halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımız ile bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hazırladık. Bu takvim, Mart ayındaki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor.
- 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz. 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek. Duruma göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.
- Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya.Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır.
- Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecektir.
- Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.
- Normalleşme sürecinin bir parçası olarak bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına kolayca ulaşabileceği yerlerde ulaşması için izn vermeyi planlıyoruz. Maskeye göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızın mağdur edilmesinin önüne geçeceğiz.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016