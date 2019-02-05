Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İş Bankası'yla ilgili flaş açıklama

Cumhurdbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te Ak Parti Grup toplantısında konuştu. Erdoğan burarda yaptığı konuşmada İş Bankası'nın hazine bırakılmasıyönündeaçıklama yaptı. Konuşması sırasında CHP ve CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, bir izleyiciden gelen “İş Bankası, İş Bankası” sesi üzerine şunları söyledi:



“O da gelecek. İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil Hazine’ye tahsisi vardır. Ve bu İş Bankası Hazine’nin malı olacaktır Allah’ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah’ın izniyle alacaktır ve milletin hazinesine İş Bankası, evet oradaki hissesiyle yüzde 28 devredilecektir ben buna inanıyorum.”



“SADECE ELLERİNİ KALDIRIP İNDİRİYORLAR”



CHP’nin İş Bankası yönetim kuruluna atadığı dört üyeye atıfta bulunan Erdoğan, “Efendim CHP buradan para almıyormuş. Doğru. Dört tane üye oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor. Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar. Niçin indiriyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Onun için buradaki o tarihi yanlışı da, o bütün yapılacak yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz” dedi.



Erdoğan son olarak Eylül ve Ekim ayında aynı açıklamalarda bulunmuştu. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İş Bankası’nın ortağı değil sadece Atatürk hisselerinin temsilcisi olduklarını belirterek, yönetimindeki arkadaşlarının da bankacılık işlemlerine karışmadığını söylemişti.



İş Bankası hisselerinin yüzde 40.47’si Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na ait. Atatürk hisselerinin oranı ise yüzde 28.09 seviyesinde bulunuyor.