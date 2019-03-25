Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anlamlı ‘Kütüphaneler Haftası’ mesajı

Fatih POYRAZ/ANKARA, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ‘Kütüphane Haftası’ nedeniyle twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için büyük hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Haftası nedeniyle twitter adresinden ‘ilkkitabım’ hashtagli videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaştığı görüntüde “Bu benim hikayem. Çocukluğumun ilk hayali, almak için haftalarca uğraştığım o 8 ciltli kitabın hikayesi bu. Ne zaman o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlıyorum. Şimdiki kütüphanemde, o kitaplar hala baş köşede durur. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Dedim ki kendi kendime, ‘İnsan hayal ettiği müddetçe insan.’ Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için büyük hayalleriniz olsun” dedi.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun."

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