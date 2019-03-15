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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne yönelik terör saldırısını kınadı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.  Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" dedi.

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