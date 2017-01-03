Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.



Yemeğe; Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Nuri Necipoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Danıştay Başkanı Zerin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit de yemekte hazır bulundu.