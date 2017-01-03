Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi. FOTOĞRAFLI
03 Ocak 2017 Salı 14:29
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
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