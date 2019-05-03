Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı konukları akşam yemeğinde ağırladı 

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeğei basına kapalı olarak gerçekleşti.
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeğei basına kapalı olarak gerçekleşti.
03 Mayıs 2019 Cuma 19:57
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verdi. Vahdettin Köşkü'ndeki akşam yemeğei basına kapalı olarak gerçekleşti.
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