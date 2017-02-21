Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD üyelerini kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI
21 Şubat 2017 Salı 15:33
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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