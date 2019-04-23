Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. 82 milyonu bi bir ittifak içinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız budur" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Erdoğan 'Türkiye İttifakı' sözü ile ilgili, " 'Türkiye İttifakı'ndan kastım; 'cumhur'dan kastım nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Şu anda 82 milyonu farklı farklı şehirlere ayırarak konuşamayız. Ama 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız da budur" dedi.'SİPARİŞ ÜZERİNE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEDİM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine revizyonu olcak mı?" sorusuna, "Ben hiç bir zaman bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Anayasa değişikliğini yaptıktan sonra kurmuş olduğumuz bu hükümette, medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven, bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlıktır. Bugüne kadar hiçbir zaman bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman yaparız; ama birilerinin sipariş üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmedim, böyle bir adetim yok" diye cevap verdi.'PARTİ YÖNETİMİNDE YERİ GELDİKÇE DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ'Erdoğan, "Parti ve teşkilatlarda değişim olcak mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:"Parti yönetiminde yeri geldikçe başkanlarımızda veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Bu farklı bir şey; ama, kabine çok daha farklı bir şey. Nitekim şu anda ilk işimiz bu hafta sonu bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla, Kızılcahamam'da geniş bir toplantı yapacağız. Nasip olursa Ramazan öncesi olmaz; ama sonra da aynı şekilde teşkilat toplantısı yapacağım. İl başkanları, ilçe başkanları onlarla beraber daha sonra da kadın kolları, gençlik kolları ile yapacağım. Bunları arka arkaya yetiştirerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok daha sıkı toplantılarla bu gayretleri pekiştireceğiz."ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞMECumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı ile bir görüşmeniz ya da kendisinin Türkiye'ye bir ziyareti olabilir mi?" sorusuna da "Olabilir, şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bu günlerde olabilir" diye cevap verdi.

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