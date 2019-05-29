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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" dedi. Altun,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığını kaydeden Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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