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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEMENNİMİZ PYD'NİN BAŞININ TESLİM EDİLMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programının ardından Şanlıurfa'ya gitti. Havaalanında karşılanan ve uzun araç konvoyuyla kent merkezine gelen Erdoğan, Ak Parti il kongresinin yapıldığı salonun bulunduğu Paşabağı Mahallesinde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEMENNİMİZ PYD'NİN BAŞININ TESLİM EDİLMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programının ardından Şanlıurfa'ya gitti. Havaalanında karşılanan ve uzun araç konvoyuyla kent merkezine gelen Erdoğan, Ak Parti il kongresinin yapıldığı salonun bulunduğu Paşabağı Mahallesinde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anan ve şu ana kadar 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan Erdoğan, "Son terörist etkisiz hale gelene kadar bu mücadelemiz sonuna kadar sürdüreceğiz. Kararlıyız, azimliyiz, şehitlerimiz kanı yerde kalmayacaktır" dedi.
Cuma günü PÖH ve JÖH birliklerinin birlikte saf tutarak cuma namazı kılışını ve terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'in yakalandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Şu anda imansızlar karşımızda, inananların üzerine gidiyor. Cuma günü askerimizin o Cuma namazındaki saf tutuşlarını gördünüz değil mi? Elhamdülillah, şimdi PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz o dur ki;  Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Ve hak tecelli eder. Bunlar ümmeti böldüler. Bu milleti parçaladılar. İşte onun için bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Bizim mücadelemiz teröristlerle. Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. İnşallah rabbimizin bize müjdesi yakındır. Afrin'de fetihi bekliyoruz. Mücadelemiz gece gündüz sürüyor. Bu mücadele sürecek ve inşallah sonunda zafere ulaşacağız."
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN- Hadi KURT/ŞANLIURFA, ()

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