CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti. Erdoğan görüşmede, Şentop'a Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.