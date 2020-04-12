Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı İletiş Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istifanın kabul edilmediği ve Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na devam edeceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun , cuma gecesi yaşanan görüntülerle ilgili sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifa ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”