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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi, tarihi bir dönemeçtir

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi, tarihi bir dönemeçtir

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir" dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin yıl dönümü için yayımladığı mesaj şöyle: 
"Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletimizin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi, istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. 
Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi'nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." 

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