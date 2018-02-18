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Cumhurbaşkanı Erdoğan :  Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmek ilmek dokuyoruz, dokuyacağız

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI ve  AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na gelişinde salon dışında bekleyen partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan :  Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmek ilmek dokuyoruz, dokuyacağız

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI ve  AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na gelişinde salon dışında bekleyen partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de 6. Olağan Kongremizle çok daha güçlenerek, çok daha heyecanlı, diri bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Unutmayın. Biz 780 bin kilometrekareye 18 milyon kilometrekareden geldik. Neydik, ne olduk. Şimdi 780 bin kilometrekareyi ilmek ilmek dokuyoruz, dokuyacağız. Burayı bölmek, parçalamak isteyenlere mezar ederiz her yeri mezar. Çukurlar açtılar mı açtılar, gereğini yaptık mı yaptık, daha da yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok, tek devlet. Onun için yok paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş böyle bir şeyi tanımıyoruz. Onun için ne yapacağız bu devleti çok daha güçlü hale getireceğiz. İşte bak, sene 2002, sene 2018, nereden nereye geldik. Daha da güçlü olacağız buna hazır mıyız? Öyleyse bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk." dedi. 

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