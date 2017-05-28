Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayıştay, kamu mali yönetiminin doğru bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürmektedir

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı'nın 155'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında "Sayıştay, kurulduğu 1862 yılından bu yana yargı yetkisiyle donatılmış bağımsız bir mali denetim organı olarak, kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürmektedir. Denetim ve yargı organı olan Sayıştay, üstlendiği görev ve sorumluluk gereği yapmış olduğu denetim sonucu hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine yapmış olduğu katkının devam edeceğini inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayıştay Başkanı Seyit Baş'a gönderdiği mesaj, şöyle:

"Geçmişi, birikimi ve hizmetleriyle Devlet geleneğimizde önemli yeri bulunan ve Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın, 155. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Sayıştay, kurulduğu 1862 yılından bu yana yargı yetkisiyle donatılmış bağımsız bir mali denetim organı olarak, kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürmektedir.

Kamu kaynaklarıyla, bütçenin etkin ve verimli kullanılması, ekonomimizin istikrarına ve halkımızın huzur ve refahına da olumlu yansımaktadır. Denetim ve yargı organı olan Sayıştay, üstlendiği bu görev ve sorumluluk gereği yapmış olduğu denetim sonucu hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine yapmış olduğu katkının devam edeceğini inanıyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 155. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere, kurumun tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum"