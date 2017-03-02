Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD'ye, YPG'ye silah desteği verenler bu güçler, elimizde belgeleri var

Hakime TORUN / ANKARA, () - ULUSLARARASI Ombudsmanlık Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteciler konusunda AB ne BM Mülteciler Konsey'nin verdiği sözde durmadığını belirterek, "Her fırsatta ülkemize demokrasi ayarı çeken, hukuk dersi veren ülkeler Suriye ve Irak gibi bölgelerde en temel insan hakkının ihlal edilmesine niye sessiz kalmıştır? Ne yazık ki ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durmamıştır. Onları diktatörlerin, eli kanlı katillerin ve terör örgütlerinin insafına terk etmedik. Bazı dostlar, 'İslamiradikalizm, İslamiterör' diyor. Lütfen İslam'la terörü kimse yan yana getirmesin. Bu bizler için çok ciddi bir operasyondur. Ne yazık ki, PYD'ye, YPG'ye silah desteği verenler bu güçler, elimizde belgeleri var. DEAŞ'a silah desteğini veren yine bu güçlerdir. DEAŞ'la mücadeleyi veren biziz ama Batı, 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor' diyor. Biz şehitler verdik. ÖSO şehitler verdi. Hamd olsun, 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı da öldürdük. Buna devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim için tehdit oluşturuyor" dedi.

Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu denetçiliğinin kuruluş serencamı eski Türkiye alışkanlıklarının kimin nasıl konumlandırıldığının tespiti noktasında çok önemli. Bu hadise Türkiye'deki yönetim sistemi değişikliğinin sebeplerinin ortaya koyması bakımından kritik bir önemdedir. Çünkü 2006 yılında kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidenlerin yaklaşımı bizim tam da Cumhurbaşkanlığı hükümeti sitemi ile önüne geçmeye çalıştığımız bir sorunun ifadesidir. 2006 yılında 5548 sayılı kanunun iptali için mahkemeye başvuranlar, dönemin cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisiydi. Dönemin cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisinin hadiselere bakışı ile anayasa mahkemesinin o günkü yapısını dikkate aldığımızda o gün ki iptal kararı hiç sürpriz olmadı. Türkiye şu an ki seviyeye kolay gelmedi. Statükonun muhafızlığına soyunan bir anlayış iğle mücadele ettik" diye konuştu.

TÜRKİYE BİR DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ

Erdoğan, "Hukuk, anayasa ve yasalar yenilikçi, uzlaşmacı ve objektif bir anlayışla değil, tamamen statükocu ve ideolojik bir bakış açısıyla yorumlandı. Türkiye'nin bugün geldiği noktadan geriye doğru baktığımızda bu anlattıklarımız yıllar önce yaşanmış uzak hadiseler gibi görünüyor olabilir. Ancak bu yaşadıklarımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin değil, sadece 3-5 yıl öncesinin olaylarıdır. Emin olun biz dik durmasaydık, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymasaydık bu ülkede yapılanların onda birini dahi gerçekleştiremezdik. Hamd olsun çabalarımız ve milletimizin desteği ile Türkiye bir değişim dönüşüm geçirdi" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTÜN DEVLETİMİZE VERDİĞİ TAHRİBATIN İZLERİNİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "80 milyonun tamamı o gece devletine sahip çıkmıştır. O gece milletimiz bir demokrasi destanını kanıyla canıyla yazmıştır. Şimdi bu örgütün devlet kurumlarından tasfiyesine yönelik kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah bu süreci hukuk içinde sürdüreceğiz. Örgütün devletimize verdiği tahribatın izlerini temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

"TÜM UMUDUNU KRİZE VE KAOSA BAĞLAMIŞ ESKİ TÜRKİYE ARTIKLARININ OYUNLARIYLA DA UĞRAŞIYORUZ"

Erdoğan, "Bunun yanında puslu havada avlanmaktan hoşlanan, tüm umudunu krize ve kaosa bağlamış eski Türkiye artıklarının oyunlarıyla da uğraşıyoruz. İnşallah FETÖ'nün ve vesayet odaklarının kalıntılarının tamamen tasfiye edilmesiyle Türkiye'nin yolu ve bahtı daha da açılacaktır. Bu süreçte Kamu Denetçiliği Kurumumuza önemli görevler düşüyor. Bu güne kadar kuruma yapılan başvuru sayısı 25 bine yaklaştı" dedi.

"BATIDA IRKÇI GRUPLAR, MÜLTECİLER İLE TERÖR OLAYLARI ARASINDA BİR PARALELLİK KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Mülteci sorununa değinen Erdoğan, "Güçlü olan ülkeler mülteciler konusunda duyarlı değil. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tartışma konusu göçmenler. Tartışmak güzel. Ama problemi çözmeye gelince sadece seyrediliyor. Mesele daha çok güvenlik ekseninde tartışılıyor. Sorunun insani, toplumsal, hukuki boyutu yeteri kadar gündeme getirilmiyor. Kuşkusuz yaşanan terör saldırılarının ciddi etkisi bulunuyor. Batıdaki belli odaklar özellikle ırkçı gruplar, mülteciler ile terör olayları arasında bir paralellik kurmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMIZ, SON 2 YILDA, 130 BİN GÖÇMENİ DENİZLERDE BOĞULMAKTAN KURTARDI"

Erdoğan, "Hiç kimse, derme çatma botlar ile kendisini, ailesini, evlatlarını azgın dalgaların arasına atmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, son 2 yılda, 130 bin göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtarıp ülkemize getirmiştir. Milyonlarca insan bu tehlikeyi göze alıyorsa düşünülmesi gereken ciddi bir sorun vardır" dedi.

SURİYE VE IRAKLI OLARAK 3 MİLYON MÜLTECİYİ ÜLKEMİZDE BARINDIRIYORUZ

Suriye ve Iraklı 3 milyon mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Şu anda Suriye ve Iraklı olarak 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 26 milyar doları bulmuştur" dedi.

"AB NE BM MÜLTECİLER KONSEYİ VERDİĞİ SÖZDE DURMAMIŞTIR"

Erdoğan, "Mülteciler konusunda AB ne BM Mülteciler Konseyi'nin verdiği sözde durmadığını belirterek, "Ne yazık ki ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durmamıştır. Verseler de vermeseler de biz, silahlardan, varil bombalarından kaçan bu insanları evimizde misafir etmeye devam edeceğiz. Bu insani bir görev. Batı tel örgülerle kapılarını kaparken aynı şeyi biz yapamayız. Aylan bebekleri ölüme götüren nedenlerin tespitini yapmadan bu meselenin çözümü için yapılacakları da doğru bir şekilde tayin edemeyiz. 6 yıldır Suriye'den ve Irak'tan gelen komşularımıza sahip çıktık. Onları diktatörlerin, eli kanlı katillerin ve terör örgütlerinin insafına terk etmedik. Tüm imkânlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

"HER FIRSATTA ÜLKEMİZE DEMOKRASİ AYARI ÇEKEN, HUKUK DERSİ VEREN ÜLKELER"

Erdoğan, "Türkiye'nin çabalarının 10'da biri maalesef gelişmiş ülkeler tarafından gösterilmemiştir. Her fırsatta ülkemize demokrasi ayarı çeken, hukuk dersi veren ülkeler Suriye ve Irak gibi bölgelerde en temel insan hakkının ihlal edilmesine niye sessiz kalmıştır? Ülkemizin yıllardır dile getirdiği terörden arındırılmış güvenli bölge teklifi duymazdan gelinmiştir. İkili yaptığımız görüşmede bana söyledikleri gayet güzel bir teklif olduğu. Hadi o zaman adımı atalım dediğimizde hep unutturulma projesi güdülmüştür. Suriye'de de Irakta da hep böyle olmuştur" ifadelerini kullandı.

"PYD'YE, YPG'YE SİLAH DESTEĞİ VERENLER BU GÜÇLER, ELİMİZDE BELGELERİ VAR"

Erdoğan, "Ne yazık ki, PYD'ye, YPG'ye silah desteği verenler bu güçler, elimizde belgeleri var. DEAŞ'a silah desteğini veren yine bu güçlerdir.

DEAŞ'la mücadeleyi veren biziz ama Batı, 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor' diyor. Biz şehitler verdik. ÖSO şehitler verdi. Hamd olsun, 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı da öldürdük. Buna devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim için tehdit oluşturuyor" dedi.

"BAZI DOSTLAR, 'İSLAMİRADİKALİZM, İSLAMİTERÖR' DİYOR. BU BİZLER İÇİN ÇOK CİDDİ BİR OPERASYONDUR"

Erdoğan, "DEAŞ'ın İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. Tamamen İslam dışı bir örgüttür. Bazı dostlar, 'İslamiradikalizm, İslamiterör' diyor. Lütfen İslam'la terörü kimse yan yana getirmesin. Zira İslam barıştır. Anlamı itibariyle barış olan bir din, terör ile yan yana getirilemez. Bu bizler için çok ciddi bir operasyondur. Böyle bir operasyonu, biz kabul edemeyiz. Bütün dostlara söylüyoruz" diye konuştu.