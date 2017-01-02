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Cumhurbaşkanı Erdoğan, portresini çizen Gülşah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı

 ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizip, Twitter üzerinden paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ailesiyle birlikte kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kalem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, portresini çizen Gülşah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı

 ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizip, Twitter üzerinden paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ailesiyle birlikte kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kalem resmini çizen engelli Gülşah, çizimini Twitter hesabından 'Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum' sözleriyle paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gülşah Yağmur Yazıcı'ya yine Twitter üzerinden 'Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Emeğine sağlık. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir gün inşallah Külliye'de misafir etmek isterim' diye yanıt vermişti.

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