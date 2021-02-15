Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parti kongresinden Şehit cenazesine canlı bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 13 şehidin cenaze törenleri yapılırken, partisinin Rize il kongresine katıldı. Sosyal medya da Şehit Cenazesi değil de il konresine katılması eleştirilere neden olan Erdoğan, İl kongresinde yaptığı konuşmada terör örgütünü ABD'nin rdesteklediğini vurguladı. Gara'da 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili olarak, "Terör örgütünün başını ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir" dedi. Erdoğan, hükümetin operasyonla ilgili olarak Meclis'i bilgilendireceğini açıklarken, terör örgütü üyelerine de seslenerek, "Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum; gelin, bunlardan kurtulun. Aileleriniz sizi Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı; Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında içinde bulunduğumuz mübarek Receb-i Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

HAİN SALDIRI DETAYLARIYLA GÜNDEME GELECEK

Bugün sizlerle ve milletimizle ülkemizin son 40 yılına damgasını vuran terör meselesiyle ilgili bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların ellerinden kurtaracağız hep bunların hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta 42 terörist bu esnada gebertildi. Esirleri bunlar mağarada iyice köşeye sıkıştırarak en sonunda, Meclis'te biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey ile konuştuk, adımını atacağız. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. İşin gerçeği nedir bunları anlatacağız. işin içinde olan Milli Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacak.

ABD'YE: BAL GİBİ YANINDASINIZ

Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız. Bunu başından beri hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

Her geçen yıl daha da gelişen donanımı, teknolojiyle Türk ordusunun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne bir piyon güç vardır. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı polis var, asker var, öğretmen var. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi aileleri bizzat gelip görsünler istedik. Malatya'da gösterilerek teslimi yapılıyor. Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle olursa olsun terör örgütüne sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır.

"BAY KEMAL İYİ ÖĞREN"

Bay Kemal bunları iyi öğren. Kimin nerede, ne yaptığını biz iyi biliyoruz. Sen de öğreneceksin. Yanına aldığın paydaşlarınla, ortaklarınla Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Kimlerle beraber olduğunu iyi öğreneceksin. Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm, ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve uzantılarıyla hiçbir mesafe koyamayanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararlarını hiçe sayıp, sosyal medya mecralarınadır. Hepiniz 13 masum insanın infazından sorumlusunuz.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KATLİAMLARI

Aynı terör örgütün ilk katliamı da değildir. Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanımız vardır. Gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Tatvan'da 13 sivili, 1992'de Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar; 1993'te Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Başbağlar'da 33 sivili, Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir. Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından, Anafartalar ve Güvenpark'a kadar her yerde tüm sivilleri hedef alanlardır. 6-8 Ekim'de 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ü, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Aybüke Yalçın'ın katilleridir. Bunlar Diyarbakır'da dershaneye giden 6 evladımızın, Batman'da 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bağcılar'da Serap Eser kızımızı otobüste yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet için çalışmaları engellemek amacıyla şantiye basan işçi öldüren alçaklardır. Bunların sivil katliamlarını kitaplaştırırsak, batılıların anlı şanlı ansiklopedileri kadardır.

2023'te bir başka seçim yaşayacağız. Her fırsatta her zeminde terör gerçeğini anlatmayı sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi, kutlu mücadelemizden vazgeçireceği sanılmasın.

RİZE'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Ülkemizin en batısında ne varsa en doğusunda da aynı imkanlar var. Rize-Artvin Havalimanı Aralık 2021'de bitiriyoruz. Oranın da gözetleme kulesi çay bardağı olacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde tüm vatandaşlarımız her konuda belli bir standardın üzerinde hizmet alıyor. Aynı şekilde geçmişte tüm kesimlerden vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen yasaklar, baskılar, sınırlamalar da ortadan kalkmıştır. Darbelerin, vesayetin Türkiye'sinden, milli iradenin yönetim sistemine yeni sivil Anayasası'nı konuşabilen bir Türkiye'ye geldik.

Ülkemizin demokraside, ekonomide geldiği seviye itibariyle, gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el terör örgütü tarafından ısırıldı. Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebalep dolu. Biz milletimizin gösterdiği istikamette daha çok çalışarak yolumuza devam ettik. Ne bölge insanıyla, ne Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı kesinleşen terör örgütünün başını ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir. Teröristleri kıskaca alıyoruz. Ne Kandil, ne Sincar terör örgütü için güvenli değildir. O dağlara kar yağdı. Mehmetçiğimiz o dağlarda. Bir gece ansızın teröristlerin tepesine binebilecek inanca, kararlılığa sahibiz.

"BİR KEZ DAHA SESLENİYORUM"

Terör örgütü içindeki kandırılmış gençlere sesleniyorum; gelin, bunlardan kurtulun. Aileleriniz sizi Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Türkiye, samimi pişmanlık gösteren herkese şefkatle muamele etmektedir. Unutmayın vakit daralıyor. Kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın.

Dünyaya bir kez daha açıkça ifade ediyorum; artık hiçbir ülke, kurum ve kuruluş Türkiye'nin Suriye harekatlarını sorgulayamaz, karşı duruş sergileyemez. Bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne destekleyenlerden almaktadır. Herkesin önünde iki yol var; ya Türkiye ile birlikte amasız, fakatsız tavır alacaklar, ya bu eli kanlı terör örgütünün ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler.

Son 7-8 yılda sayısız tuzak kurdular, oyun oynadılar. Bunların hepsini boşa çıkarmayı başardık. Önümüzde 2023 hedefleri var. Amacımız ülkemizi bu tarihe yeni ve sivil bir Anayasa ile ulaştırmaktır. 2023 seçimleri tarihi bir öneme sahip. Bunun için sizlerden 2,5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum."