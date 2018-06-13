Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli'ni açtı; 138 yıllık hayal gerçek oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasının ardından kendi kullandığı makam aracı ile tünelden geçti. 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer alan tünelin açılmasıyla 138 yıllık hayal gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından helikopterle geldiği Rize'de, İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın da 2'nci uzun 'çift tüplü' karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi sırasında yağmur şiddetini artırınca vatandaşlar tünelin içine alındı. Erdoğan da konuşmasını otobüsün içerisinden gerçekleştirdi. Erdoğan'a, Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Ovit Tüneli ile büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmek mümkündü. Kendisi zaten zorlu olan bu güzergâh kışın aşılmaz bir hale gelmişti. Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu, 'Hayal burayı yapamazlar' diyordu. Yaptık mı, bitirdik mi? Çünkü 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur. Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı çünkü bunu yapmamız gerekiyordu. Allah'a hamdolsun bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı, hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli'ni işte bugün sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, yol da 4 kilometre kısalıyor, Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylığı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacak" dedi.

'LAFLA OLMAZ, İCRAATLA OLUR'

Ovit Tüneli'nin inşaat hikâyesiyle ülkenin kalkınma hikâyesinin aynı olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz. Ovit Tüneli'nin inşaatı hikâyesiyle ülkemizin kalkınma hikâyesi de aynıdır. Şimdi bir yanda hayalleri gerçekleştirmek var. Asıl olan ne; 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Tabii bu lafla olmaz, icraatla olur. Laf ola beri gele yok. İşte biz bunları yaptık. Birileri de çıkıyor bol keseden atıyor. Ama biz hamdolsun 16 yıldır atmadık ve Türkiye 1950'lere kadar da böyle geldi. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi, 1960'ta tek parti dönemi artık bir zihniyet tarafından kesilmişti. Kimdi onlar? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar değil miydi Menderes'i idama götüren. Ondan sonra 'demokrasi' diyorlar. Ne demokrasisi? Demokrasiyle bunlar idam etti. Ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattığı ve geldik 2002'ye. 2002'de artık gerçek hamle başladı. Hatırlayın hiçbir engel tanımadık. Biz yürüdük siz de arkamızdan geldiniz. İnşallah sizlerle yapacağımız çok daha şeyler var. Hatırlayın; 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Olay bu. Yine ulaştırmadan gidecek olursak, ülkemizde 26 havalimanı ve yılda 34 milyon yolcu kapasitesi vardı. Biz buna 29 yeni havalimanı ilave ettik. Ama ne kadar yolcu ilave ettik biliyor musunuz? 160 milyona yolcuyu çıkardık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük ama bunu bile beyefendiler hazmedemedi. 'Cebinize bir şey girdi mi?' diyor. Ey zavallı ah işte cebine giren bu, Ovit Tüneli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından makam aracı ile tünelden geçti. Erdoğan, tünelin dönüş yolunda direksiyonuna geçtiği makam aracını kendisi kullandı.

OVİT TÜNELİ

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile atıldı. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Hayata geçirilmesi yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tüneli Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ OLDU

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.



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