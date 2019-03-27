Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yoktur/ Ek fotoğraflar
27 Mart 2019 Çarşamba 15:24
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