Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD'ın genel merkez binasını açtı 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD’ın Genel Merkez Binası'nın açılışını yaptı.

Kısıklı’daki konutundan öğle saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy’de bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve çok sayıda iş insanı kapıda karşıladı. MÜSİAD Genel Merkez Binası’nın açılışı okunan duanın ardından kurdele kesilerek yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni hizmet binası tüm iş dünyasına ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor bu temenni ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.