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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine soracak

AK Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklanması beklenirken, yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık’tan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine soracak
AK Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklanması beklenirken, yeni TBMM Başkanı'nın kim olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık’tan sonra milletvekillerini gruplar halinde toplayarak, Yıldırım'dan boşalacak koltuğa kimin oturacağını istişare edecek.
Binali Yıldırım'ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının ilan edilmesinin ardından, istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Yıldırım'ın istifa etmemesi durumunda, milletvekilliği ve Meclis başkanlığı görevini 31 Mart'a kadar sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Binali Yıldırım’ın buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Yıldırım'ın, adaylığının ilan edilmesinin ardından istifa edeceği belirtildi. Bu durumda Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.
BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI 22 YA DA 23 ARALIKTA İLAN EDİLECEK
Meclis’te 21 Aralık’ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından, Binali Yıldırım’ın adaylığının 22 veya 23 Aralık tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beklemeden, yeni meclis başkanının kim olacağı konusunu 23 Aralık’tan sonra milletvekilleriyle yapacağı istişare toplantısında değerlendireceği belirtildi. Bu kapsamda Erdoğan ve Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde bir araya geleceği bildirildi.
Öte yandan AK Parti'de, Binali Yıldırım’dan sonra boşalacak Meclis başkanlığı koltuğu için süpriz isimler gündeme gelmeye başladı. Grup Başkanı ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Meclis Başkanvekili ve İstanbul  Milletvekili Mustafa Şentop, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, güçlü adaylar olarak değerlendirildi.
 

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