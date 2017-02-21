ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Cuma günü toplu açılış için Manisa'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu için Manisa programı dışında, başka bir il ziyaretinin öngörülmediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'ya gidiyor
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Cuma günü toplu açılış için Manisa'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu için Manisa programı dışında, başka bir il ziyaretinin öngörülmediği öğrenildi.
21 Şubat 2017 Salı 17:16
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