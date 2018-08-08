Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti. (FOTOĞRAF)
08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRSAB heyetini kabul etti.
(FOTOĞRAF)
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan istanbul escort bayanlar gaziantep escort denizli escort istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar fatih escort
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:00
|05:59
|13:21
|17:14
|20:21
|22:04