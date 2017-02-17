Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Ata uçağıyla öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Havaalanı'nda, Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve kent protokolü tarafından karşılandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, iki helikopterin de tur attığı havaalanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü yolda durdurup kendisini karşılayan kalabalığı selamladı, çocuklara satranç takımı hediye etti.



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