Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi telefonla aradı 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.