Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Görüşmede, Doğu Guta’daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi. İki liderin, Türkiye, İran ve Rusya’nın Nisan ayında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları belirtildi.