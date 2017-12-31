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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında paralel devlet kurmak teşebbüsünde bulunanların önünde F-16, tank, top olacaklarını belirterek, "İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında paralel devlet kurmak teşebbüsünde bulunanların önünde F-16, tank, top olacaklarını belirterek, "İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzur bozmaya çalışanlar bunun hesabını ödeyecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de partisinin kongresine katıldı. Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda yapılan kongre öncesi salonun önünde toplanan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:
"Ne dedik yola çıkarken; 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Gece- gündüz gideceğiz. Durmak yok; yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk. Hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. 15 yılda Düzcemize yaptığımız yatırımların toplamı 9 katrilyon. İnşallah bununla iş bitmedi, bu yatırımlar yine devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olan Düzcemizi aynı şekilde yalnız bırakmadık. Düzce'de üniversite var mıydı? Yaptık. Düzce'de ki üniversitenin hamdolsun öğrenci sayısı katlaya katlaya gidiyor. Her yönü ile daha iyi olacak. Hasımlar bizi hazmedemiyor. Onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez. Dürüstlükle bir yere gidilir. Fakat onlar ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, çamur at tutmasa iz bırakır mantığı ile bir yere varılmaz. Onların dedeleri varamadı ama bizim dedelerimiz vardı. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler. Bizim rabiamız var. Türkü, Kürdü ile Lazı ile Çerkezi ile Abazası ile Arabı ile Boşnağı ile 80 milyon tek millet. Biz birbirimizi niçin seveceğiz. Para pul için mi? Makam mevki için mi? Hemşerim, akrabam olduğu için mi? Biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz. Çünkü rabbim bizi kavimlere ayırdı. Kabileler halinde bizi yarattı. Kabileler yada kavimler üstünlük sebebi değildir. Allah'a kim yakın olursa en üstün odur. Bizim üstünlüğümüz bu olaya öyle bakacağız."
Şehit kanları ile 780 bin kilometrekarelik alanın vatan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakların uğrunda ölenler olduğu için bunlar arazi kalmadı. Bunlar vatan oldular. Ölen olmazsa vatan olmaz. Şehit kanları ile yoğrulduğu için bize vatan oldu. 780 bin kilometrekare ile bize vatan oldu. Gençler biz 18 milyon kilometrekarelik bir vatandan küçülerek 780 bin kilometrekarelik vatana geldik. Ah ah neydik ne olduk. Payitahtı izleyelim. Orada görüyorsunuz. Hala bir şeyler almak istiyorlar. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında yok paralel devlet yapılamasıymış, yok bilmem ne devleti kuracaklarmış. Asla, biz buna teşebbüs edenlerin karşısında F-16 oluruz, tank oluruz, top oluruz. Onları inlerine kadar kovalarız. Şu anda kovalıyoruz. 1 haftada 75 tanesi gitmiş. Öbür hafta 100 tanesi gitmiş. Durmak yok yola devam. İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları. Benim kardeşimin, halkımın huzurunu bozamayacaklar. Huzur bozmaya çalışanlar bunun hesabını ödeyecekler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kongrenin yapıldığı spor salonuna geçti.

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