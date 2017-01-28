Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. FOTOĞRAFLI
28 Ocak 2017 Cumartesi 13:38
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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