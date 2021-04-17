Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy oranı ilk defa AKP düzeyinde

Son anket sonucu İstanbul Ekonomi Araştırma'dan geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ilk defa partisi AKP'nin çekirdek oyuna kadar gerilediği açıklandı.

Türkiye Raporu Nisan 2021 anketinin son sonuçları yayınlandı. Ankete katılanlara "Sizce içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları hangi lider çözebilir?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'de vatandaşların ekonomi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan inancı giderek azaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oranı ilk defa AKP'nin çekirdek oyuna kadar gerilediğini açıladı.

Selçuki paylaşımında şunları yazdı:

"Mayıs 20’den beri ekonomiyi kim düzeltir soruyoruz. Nisan ayında ilk defa Erdoğan diyenlerin oranı ile AK Parti’nin çekirdek oyu aynı seviyeye geldi. Önceleri Erdoğan AK Parti’nin önünde giderdi."