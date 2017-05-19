Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki KEİ Zirvesi, İstanbul'da yapılacak

ANKARA, () - KARADENİZ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden zirveye ilişkin yapılan açıklamada, KEİ gündeminde yer alan bölgesel ekonomik iş birliği konularıyla kurumsal reform çalışmalarının ele alınacağı toplantı sonunda, üye ülke liderleri tarafından örgütün 25'inci kuruluş yıl dönümüne vurgu yapan bir zirve bildirisinin kabulünün öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında KEİ üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunacağı kaydedildi. Zirve kapsamında 21 Mayıs Pazar günü KEİ Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı'nın da yapılacağı ifade edilirken, zirve katılımcılarının; KEİ üyesi, gözlemci ve sektörel diyalog ortağı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan oluşacağı belirtildi.