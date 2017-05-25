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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temaslarında 'Mülteci Anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği' vurgusu

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temaslarında 'Mülteci Anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği' vurgusu

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü. 

MACRON, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE YENİDEN İVME KAZANDIRILMASI GEREKTİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ
Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili konular ele alındı. Türkiye-Fransa ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, savunma sanayiinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar Avro'ya yükseltme hususunda da mutabık kaldı. Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırılması gerektiğine de dikkati çekti. 

TUSK VE JUNCKER'LE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Juncker ile yaptığı görüşmede de Türkiye-AB ilişkileri konuşuldu. Görüşmede, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine, ayrıca terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğine de değinildi. Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemli olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde de ikili temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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