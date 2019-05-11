Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlığından ayrıldı 

İlkay DİKİC / İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Erdoğan'a Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan burada yaklaşık 2.5 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yolcu etti.

