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Cumhurbaşkanı Erdoğan : Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir 

  ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakamlar Toplantısı'nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir....

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir 

 

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kaymakamlar Toplantısı'nda konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.
"HAKLI ŞİKAYETLERİ TESPİT EDERSEK GEREĞİNİ YAPMAKTAN DA ASLA ÇEKİNMEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey yok elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz" diye konuştu.
"KARDEŞLİĞİNE YÖNELİK SALDIRLARIN KATLANARAK ARTMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler" dedi.

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