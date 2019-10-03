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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat...
POLİTİKA 03.10.2019, 18:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
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